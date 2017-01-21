На Камчатке введен высокий код авиаопасности из-за извержения вулкана‍

Вулкан в любой момент может произвести выбросы, опасные для самолетов

Владивосток, суббота, 21 января , РИА Vladnews.

Так называемый оранжевый код авиационной опасности введен на Камчатском полуострове из-за выброса пепла из вулкана Эбеко, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения KVERT, вулкан, который расположен на севере острова Парамушир, выбросил столб пепла на высоту 2 километра. В связи с этим вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности.

К слову, оранжевый, или высокий код авиаопасности предшествует красному, или самому высокому уровню. Это означает, что вулкан в любой момент времени может произвести выбросы, которые станут опасными для полетов самолетов.