С 10-летним мальчиком проедена беседа

Владивосток, суббота, 21 января , РИА Vladnews.

В полицию Магадана обратились родственники подростка, в отношении которого были совершены противоправные действия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Магаданской области.

В дежурную часть ОМВД России по городу Магадану поступило сообщение о том, что на улице Наровчатова трое неизвестных совершили нападение на 10-летнего мальчика, когда он шел в школу. При этом злоумышленники попытались затащить ребенка в автомобиль, похожий на маршрутное такси.

В ходе проверки полицейские установили, что школьник придумал криминальную историю, чтобы оправдать свое отсутствие на уроках.

Ранним утром мальчик, как обычно, отправился в школу, но решил прогулять занятия. В течение двух часов он гулял по городу, а когда вернулся домой, то встретил свою бабушку, которая в это время должна была находиться на работе. Оправдывая свое отсутствие в школе, ребенок ввел ее в заблуждение, рассказав о том, что к нему на улице приставали неизвестные.

Какие-либо признаки преступления, а также повод для возбуждения дела об административном правонарушении, отсутствуют. С мальчиком проведена профилактическая работа.