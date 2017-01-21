В Приморье и на Камчатке идет подготовка кораблей ТОФ к выходу в море

Выполнение задач оценят специалисты

Владивосток, суббота, 21 января , РИА Vladnews.

Экипажи надводных кораблей Тихоокеанского флота на Камчатке и в Приморье приступили к подготовке к выходу в море, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

По словам начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ, капитана второго ранга Владимира Матвеева, в рамках учений будут отработаны самостоятельное выполнение боевых задач, противодиверсионная оборона, борьба за живучесть судна. Успешность выполнения поставленных задач оценивают флагманские специалисты.

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