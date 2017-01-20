Почти половина россиян недовольна положением дел в стране

Несколько машин расстреляли в одном из дворов Владивостока 18:30, 22 января Несколько машин расстреляли в одном из дворов Владивостока (Фото)
В Приморье задержали автоугонщика 16:17, 22 января В Приморье задержали автоугонщика
Рыбак скончался на льду во Владивостоке 13:58, 22 января Рыбак скончался на льду во Владивостоке
Новостная лента
Январь, 22 воскресенье
22:47
Дневник девушки: Почему просто не есть не поможет? Эксклюзив
22:47
Рейтинг губернатора Приморья Миклушевского упал до критического уровня
22:01
Мороженое может стать причиной сердечных заболеваний
20:56
Белые ночи могут стать причиной ожирения, - ученые
19:28
Ученые узнали, почему дети не любят овощи и фрукты
18:30
Несколько машин расстреляли в одном из дворов Владивостока Фото
17:34
«Согласованный» ЗакСом Ватулин может «стоить» губернатору «оргвыводов» в Москве?
16:17
В Приморье задержали автоугонщика
15:51
В Приморье сотрудники полиции изъяли гашишное масло у нарушителя ПДД
15:14
Бутлегеров приравняют к убийцам
14:43
Телеканал CNN прервал прямую трансляцию, когда Мадонна начала материть Трампа
14:09
Приморские коммунисты вышли на митинг в день смерти Ленина Фото
13:58
Рыбак скончался на льду во Владивостоке
13:48
Пассажирский аэробус совершил аварийную посадку в аэропорту Владивостока
12:28
В Италии подадут в суд на Charlie Hebdo из-за карикатуры по поводу лавины
11:25
Мишель Обама стала мемом
09:59
Как купить квартиру за материнский капитал 2017
08:03
Полицейские застрелили угрожавшего гранатой злоумышленника в Москве
06:21
Золотой запас России в 2016 году вырос на 199 тонн
04:12
Египет откроют для российских туристов в течение месяца
02:04
В Подмосковье инкассатор погиб во время вооруженного ограбления
00:41
Танцовщицу изнасиловали на «собеседовании» в кальянной в Москве
Январь, 21 суббота
23:41
В Петербурге водитель прострелил пассажиру ногу из-за спора о цене поездки
22:52
Как россияне становятся жертвами врачебных ошибок
21:38
В Таиланде после ДТП скончалась туристка из России
20:46
Почти половина россиян недовольна положением дел в стране
19:32
В центре Мельбурна после перестрелки автомобиль въехал в толпу людей
18:11
Депутат Госдумы вновь предложил ликвидировать телешоу «Дом-2»
17:08
На «Земле леопарда» задержали очередного охотника
16:07
Дональд Трамп подписал первые документы в качестве президента США
15:03
Акция «Студенческий десант» стартовала в Приморье
14:44
Курс валют на выходные 21-22 января: официальный курс ЦБ РФ
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4069 (8) от 20 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Не жалейте пьяных за рулем
Истинной вере холод не страшен
Отопительный сезон в Приморье ограничат санкциями?
На билеты накинули по рублю
Бюджет – в помощь
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Россия

Почти половина россиян недовольна положением дел в стране

Опрос Фонда общественное мнение
Фото: news.vse42.ru Фото: news.vse42.ru
Владивосток, суббота, 21 января , РИА Vladnews.

Почти половина россиян (45%) недовольна положением дел в стране, больше всего вопросов возникает к работе властей в сферах здравоохранения (60%), экономики (48%) и соцзащиты (40%),  сообщает РИА VladNews со ссылкой на Griffon. Это следует из опроса «Представления россиян о будущем страны через 20 лет», проведённого Фондом общественное мнение (ФОМ).

Социологи также выяснили, что 47% россиян довольны положением в стране, особенно работой правоохранительных органов (57%) и политикой государства в области образования (51%).

В рамках проведения опроса «Представления россиян о будущем страны через 20 лет» выяснилось, что основные надежды жителей России связаны с улучшениями в сферах здравоохранения (52%), экономики (49%) и образования (47%). Чуть меньше оптимизма вызывает повышение уровня соцзащиты: 40% россиян уверены, что через 20 лет в этой сфере ничего не изменится.

Общее положение дел в стране через 20 лет улучшится - именно так считают 59% респондентов, и лишь 7% не рассчитывают на положительные изменения.

Опрос проводился среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 до 49 лет с 23 по 28 ноября 2016 года.

Какая статья федерального бюджета для России должна быть приоритетной?

comments powered by Disqus
Похожие новости
Почти половина россиян недовольна положением дел в стране
17:46, 20 января 2017 Почти половина россиян недовольна положением дел в стране

Опрос Фонда общественное мнение

Ученые выяснили, когда на Земле появилась любовь
15:46, 20 января 2017 Ученые выяснили, когда на Земле появилась любовь

Исследования продолжаются

Россияне уверены: Россию в мире боятся
13:54, 19 января 2017 Россияне уверены: Россию в мире боятся

Только 42% респондентов ответили, что в мире к РФ относятся хорошо

ФСБ - операторам сотовой связи: Пора готовиться к исполнению пакета Яровой
17:46, 18 января 2017 ФСБ - операторам сотовой связи: Пора готовиться к исполнению пакета Яровой

Напоминания были разосланы перед Новым годом

Минкомсвязь: Каждый второй пользователь Рунета зарегистрирован в Госуслугах
10:20, 18 января 2017 Минкомсвязь: Каждый второй пользователь Рунета зарегистрирован в Госуслугах

Число пользователей ЕСИА за год увеличилось почти вдвое

Армия России vs армия США: кто
17:13, 17 января 2017 Армия России vs армия США: кто "круче"?

Графики, факты и оценки экспертов

Все меньше россиян считают, что у России есть многочисленные внешние и внутренние враги
16:27, 17 января 2017 Все меньше россиян считают, что у России есть многочисленные внешние и внутренние враги

Треть граждан РФ считают это способом отвлечь внимание от проблем