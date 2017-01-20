Почти половина россиян недовольна положением дел в стране

Опрос Фонда общественное мнение

Владивосток, суббота, 21 января , РИА Vladnews.

Почти половина россиян (45%) недовольна положением дел в стране, больше всего вопросов возникает к работе властей в сферах здравоохранения (60%), экономики (48%) и соцзащиты (40%), сообщает РИА VladNews со ссылкой на Griffon. Это следует из опроса «Представления россиян о будущем страны через 20 лет», проведённого Фондом общественное мнение (ФОМ).

Социологи также выяснили, что 47% россиян довольны положением в стране, особенно работой правоохранительных органов (57%) и политикой государства в области образования (51%).

В рамках проведения опроса «Представления россиян о будущем страны через 20 лет» выяснилось, что основные надежды жителей России связаны с улучшениями в сферах здравоохранения (52%), экономики (49%) и образования (47%). Чуть меньше оптимизма вызывает повышение уровня соцзащиты: 40% россиян уверены, что через 20 лет в этой сфере ничего не изменится.

Общее положение дел в стране через 20 лет улучшится - именно так считают 59% респондентов, и лишь 7% не рассчитывают на положительные изменения.

Опрос проводился среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 до 49 лет с 23 по 28 ноября 2016 года.

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