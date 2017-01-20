Стали известные первые шаги, которые сделает Трамп, когда станет президентом США

Церемония инаугурации Дональда Трампа состоится сегодня в 20:00 мск

Владивосток, пятница, 20 января , РИА Vladnews.

Избранный президент США Дональд Трамп намерен подписать свои первые указы в должности главы государства сразу после инаугурации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Griffon. Об этом пишет Reuters.

Пресс-секретарь президента Шон Спайсер рассказал, что первым делом будут предприняты все меры для скорейшего строительства стены на границе США и Мексики. Также Трамп намерен в первый же рабочий день ввести Федеральный мораторий на трудоустройство служащих - целью указа будет снижение уровня старения рабочей силы в стране.

Спайсер заметил, что на подписание всех первоочередных документов у будущего президента может уйти до трёх дней. Трамп также займётся составлением соглашения о ведении свободной торговли с соседними государствами: Мексикой и Канадой, а также будет запущен процесс выхода США из Транстихоокеанского партнёрства.

Церемония инаугурации Дональда Трампа состоится сегодня в 20:00 по московскому времени и пройдёт в Вашингтоне у здания Капитолия.