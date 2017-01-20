Эксперт: Как прописаться в дачном доме

О тонкостях строительства жилья на дачных участках и постоянной регистрации в таких домах

Владивосток, пятница, 20 января , РИА Vladnews.

Рассматривая разные варианты строительства жилого дома на садовом участке, нужно знать, что в нем должно быть, какие существуют требования и ограничения. Это позволит избежать проблем при оформлении права собственности на дом и регистрации в нем. Подробнее об этом нам согласился рассказать советник генерального директора компании Landwerk, адвокат Александр Ясенков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на портал "Мир квартир".

Что такое садовый и дачный участки

Каждый участок земли должен использоваться в соответствии с установленным для них целевым назначением, а также видом разрешенного использования. Определения участкам разного типа можно найти в ст. 1 N 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих организациях граждан»: «Садовый земельный участок - это земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им для выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, а также для отдыха (с правом возведения жилого строения и хозяйственных строений и сооружений).

Дачный земельный участок - это земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им в целях отдыха

(с правом возведения жилого строения без права регистрации проживания в нем или жилого дома с правом регистрации проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля)».

Строение – это не дом!

Дома на таких участках разрешается строить, соблюдая соответствующие требования, среди которых градостроительные, строительные, экологические, санитарно-гигиенические, противопожарные и иные. На садовом земельном участке допускается строительство и перестройка жилого строения, хозяйственных строений и сооружений, а на дачном - жилого строения или жилого дома, хозяйственных строений и сооружений.

Нужно отличать жилой дом и жилое строение, так как юридически это разные вещи и к ним применяются разные требования. Согласно СНиП 30−02−97, жилое строение - это дом, возводимый на садовом (дачном) земельном участке, без права регистрации проживания в нем. А жилой дом - уже с правом регистрации.

Дома, которые расположены на дачных участках, могут быть зарегистрированы в качестве жилых домов без каких-либо проблем.

Регистрация по месту жительства в дачных домах осуществляется на общих основаниях, необходимо лишь предъявить в орган регистрационного учета - ФМС России - заявление, паспорт, документ, являющийся основанием для вселения в жилое помещение (свидетельство или выписка о государственной регистрации права на земельный участок и дом). В течение трех дней вас обязаны зарегистрировать.

Как зарегистрироваться на садовом участке

На садовом участке можно строить садовый дом, предназначенный для отдыха и кратковременного проживания, не подлежащий разделу на квартиры. Можно в нем и регистрироваться. Хотя абзац 2 ст. 1 Закона № 66-ФЗ запрещает это, Конституционный Суд РФ Постановлением от 30.06.2011 № 13-П признал его не соответствующим Конституции РФ. Поэтому несмотря на то, что садовый дом имеет статус жилого строения, а не жилого дома, вы можете обратиться в суд для признания строения пригодным для постоянного проживания, после чего можно ставить вопрос о регистрации по месту жительства.

Факт того, что дом пригоден для жилья, устанавливается в суде общей юрисдикции. Там вам предстоит доказать, что дом, в котором вы собираетесь зарегистрироваться, пригоден для постоянного, круглогодичного проживания. Для этого необходимо заявить ходатайство о проведении судебной строительно-технической экспертизы. На основании положительного решения суда появится возможность зарегистрироваться в садовом доме.

Каким должен быть дом для признания его пригодным?

Судебная строительная экспертиза обычно исходит из нескольких технических характеристик дома. Так, основания и несущие конструкции не должны иметь разрушений и повреждений, приводящих к их деформации или образованию трещин. Строение должно быть обустроено и оборудовано таким образом, чтобы предупредить риск получения травм жильцами.

В доме соблюдаться требования санитарно-эпидемиологической безопасности инженерных систем (электроосвещение, хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление и вентиляция). Наружные ограждающие конструкции должны иметь теплоизоляцию, обеспечивающую зимой относительную влажность не более 60% в жилых комнатах, температуру отапливаемых помещений - не менее +18°С. А также изоляцию от проникновения наружного холодного воздуха.

Кроме того, жилые строения должны быть защищены от проникновения дождевой, талой и грунтовой воды.

Длительность инсоляции в жилом строении должна отвечать санитарным нормам.

Размеры дома не ограничиваются, однако собственник должен соблюдать строительные нормы и правила (свод правил СП 53.13330.2011 "Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30−02−97» и свод правил по проектированию и строительству СП 11−106−97 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состава проектно-планировочной документации на застройку территории садоводческих объединений граждан»).

Какое строительство разрешено на садовом участке?

Согласно ч. 2 ст. 15 ЖК РФ, жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания, то есть отвечает санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства.

Требования для жилого помещения устанавливает постановление Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». При этом запретов на расположение жилых домов на садовых земельных участках это положение не содержит.

Кроме этого, ч. 2 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ позволяет включать в состав жилых зон зоны застройки индивидуальными жилыми домами, зоны застройки малоэтажными жилыми домами, а также зоны жилой застройки иных видов

Возникают практически идентичные правовые режимы для садовых и дачных участков, на которых фактически возведены индивидуальные жилые дома.

Таким образом, на садовом участке возможно возведение как жилого строения без права регистрации, так и жилого дома с правом регистрации. Прямого запрета на возведение жилых домов на садовых земельных участках в законе нет.

Законодательный казус

До настоящего времени законодателем не урегулирован порядок признания жилых строений на садовых участках пригодными для постоянного проживания. Это лишает садоводов возможности решать вопрос признания жилого помещения пригодным для проживания иным способом, кроме обращения в суд.

Если дом расположен на земельном участке, принадлежащем садоводу, и соответствует требованиям законодательства, установленным для жилых домов, то

признание такого дома пригодным для постоянного проживания имеет юридическое значение и при обращении в суд позволяет зарегистрироваться в нем.

Все понимают, что невозможность зарегистрироваться обычным порядком противоречит закону и нарушает права граждан, но в реальности добиться «прописки» в доме на садовом участке сейчас можно лишь в судебном порядке.