Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 5-летнего ребенка в Приморье

Расследование продолжается

Владивосток, пятница, 20 января , РИА Vladnews.

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

Мужчина подозревается в совершении преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По версии следствия, в четверг, 19 января, в квартире дома в городе Артеме обнаружено тело 5-летнего мальчика, смерть которого наступила в результате отравления неизвестным химикатом, которое стало возможным вследствие неосторожных действий подозреваемого.

Установлено, что накануне он принес домой таблетки химиката и разложил в квартире для травли насекомых. Известно, что мужчина самовольно взял химикат по месту работы. В настоящее время назначены различные судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства этого инцидента, в том числе, что это за химикат и почему он оказался в свободном доступе. Расследование уголовного дела продолжается.