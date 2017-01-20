Путешественники проехали 12 стран Европы и Северной Африки за 15 дней

Владивосток, пятница, 20 января , РИА Vladnews.

Томские энтузиасты совершили путешествие по Черному континенту на стареньком автомобиле ВАЗ-2106, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Моя планета".

Идея необычного путешествия родилась из шутки и превратилась в настоящую цель. Четверо молодых людей приняли участие в гонке под названием Banjul Challenge - она объединяет любителей старых машин и неофициально называется «Запредельная гонка на ведрах с гайками», передает «360».

Гонка является благотворительной: в конце поездки автомобили отдаются в дар жителям Гамбии.

Путешественники проехали 12 стран Европы и Северной Африки за 15 дней. Ралли стартовало 23 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге, а завершилось в столице Гамбии - городе Банжул. За это время друзьям пришлось столкнуться со множеством трудностей.

«Мы выехали из Минска часов в 18:00, потеряли бронь в Польше, второй день подряд ночевали в машине. В Марокко нас ждал полный обыск в присутствии собак и большого числа людей с оружием и в форме. К концу путешествия о российской машине знали уже на всех полицейских постах», - рассказал о своих впечатлениях участник заезда Роман Крайнев.

На границе с Сенегалом парням пришлось договариваться с бандитами, а затем спать в машине на границе с Гамбией. Тем не менее сибиряки завершили ралли в Банжуле, подарили организаторам «шестерку» и улетели домой на самолете.