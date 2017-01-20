Около 10% молодых пап оказались подвержены послеродовой депрессии

Это из-за того, что мамы "жадничают", утверждают ученые

Владивосток, пятница, 20 января , РИА Vladnews.

Многие молодые матери страдают от послеродовой депрессии - но теперь ученые доказали, что аналогичные симптомы могут проявиться и у новоиспеченных отцов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Моя планета".

По мнению экспертов, многие отцы чувствуют, что с рождением ребенка их общение с супругой отходит на второй план. Они также проводят мало времени с малышом из-за первоначальной роли матери в жизни новорожденного. Об этом пишет Daily Mail.

«Папы хотят проводить время с малышом, но часто чувствуют, что не принимают участие в его жизни. Со своей стороны, мамы не всегда понимают, что отцы тоже нуждаются в общении с ребенком», - заявил доктор Япрак Харрисон из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета в Далласе.

Это, по словам ученого, приводит к тому, что у молодых отцов появляются перепады настроения, усталость, проявляются гормональные изменения. Однако из-за меньшей сентиментальности мужчин расстройство часто незаметно в первое время. Харрисон считает, что послеродовая депрессия затрагивает одного из десяти пап.

Исследователи говорят, что в случае появления расстройства отцам понадобится поддержка семьи или профессиональное лечение.