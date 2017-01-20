Приморец после застолья угнал автомобиль у своего знакомого

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, пятница, 20 января , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратился житель поселка Ливадия, который сообщил, что неизвестные похитили его автомобиль Сузуки Джимни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции , которые опросили заявителя и собрали необходимые улики.

В ходе розыска был обнаружен автомобиль, а по подозрению в автоугоне задержан односельчанин потерпевшего, который дал признательные показания, пояснив, что взял автомобиль, чтобы покататься.

Установлено, что потерпевший со своим знакомым накануне употребляли спиртные напитки. Владелец транспортного средства обронил ключи от автомобиля, которые нашел подозреваемый. Воспользовавшись ключами, злоумышленник угнал автомобиль.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемому грозит лишение свободы до пяти лет.