Аллигатор размером с динозавра вышел к людям во Флориде

Местные жители уже окрестили гиганта Mr. Humpback

Владивосток, пятница, 20 января , РИА Vladnews.

Невероятный по своим размерам аллигатор был замечен в заповеднике неподалёку от города Лейкленд в штате Флорида (США), который известен большим количеством водоёмов и более чем миллионом особей аллигаторов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Популярную механику". По оценкам специалистов, длина пресмыкающегося составляет не менее 4,5 метров, а вес может достигать 350 килограммов. Местные жители уже окрестили гиганта Mr. Humpback («Мистер Горбатый»).

Американский аллигатор обитает на восточном побережье США от Северной Каролины до Техаса. Большинство аллигаторов живут в штатах Флорида и Луизиана, причём Флорида является единственным местом на Земле, где аллигаторы и крокодилы живут вместе. Американские аллигаторы редко вырастают в длину более 3,4 метра.