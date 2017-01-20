​Приморские коммунисты выйдут на митинг в день смерти Ленина

В городах Приморского края состоятся митинги с целью почтить память главного российского революционера Владимира Ильича Ленина, сообщил корреспонденту РИА VladNews первый секретарь краевого отделения КПРФ Приморского края Анатолий Долгачев.
В субботу, 21 января, исполнится 93 года с момента смерти вождя мирового пролетариата.
В годовщину смерти Владимира Ильича приморские коммунисты возложат цветы к памятникам в его честь и произнесут речи.
Митинг во Владивостоке начнется в 14:00 на привокзальной площади.