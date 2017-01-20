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​Приморские коммунисты выйдут на митинг в день смерти Ленина

Во Владивостоке мероприятие пройдет на привокзальной площади
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 20 января , РИА Vladnews.

В городах Приморского края состоятся митинги с целью почтить память главного российского революционера Владимира Ильича Ленина, сообщил корреспонденту РИА VladNews первый секретарь краевого отделения КПРФ Приморского края Анатолий Долгачев. 

В субботу, 21 января, исполнится 93 года с момента смерти вождя мирового пролетариата.

В годовщину смерти Владимира Ильича приморские коммунисты возложат цветы к памятникам в его честь и произнесут речи.

Митинг во Владивостоке начнется в 14:00 на привокзальной площади. 

Автор фоторепортажа: Алексей Воронин

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