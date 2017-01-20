В Приморье обнаружены небезопасные БАД

Сумма штрафов превысила 100 тысяч рублей

Владивосток, пятница, 20 января , РИА Vladnews.

В рамках федерального государственного надзора (контроля) за производством и оборотом биологически активных добавок к пище (БАД к пище) Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю в течение 2016 года проведены проверки на 58 объектах (в2015 году - 81), в том числе на 1 предприятии, осуществляющем производство БАД к пище (ООО «Фарм Оушен Лаб», г.Партизанск) и 57 аптечных организациях, осуществляющих реализацию БАД к пище (2015 – 7 предприятий и 74 аптечные организации соответственно), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе надзорных мероприятий исследовано 126 проб БАД к пище (2015 – 179), в том числе 54 пробы исследованы по санитарно-химическим показателям (2015 – 128), 68 проб - по микробиологическим показателям (2015-117), 26 проб - на содержание биологически активных веществ, указанных в маркировке (2015 – 46).

По результатам лабораторных исследований установлено несоответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) в 1 исследованной пробе БАД к пище: «Напиток чайный травяной «Пустырник-Биокор», производитель ООО Фирма «Биокор», адрес производства:440026, Россия, г.Пенза, ул.Лермонтова,3, дата изготовления 01.02.2016, срок годности 3 года, по показателю - содержание плесени (159 КОЕ/г при гигиеническом нормативе не более 100 КОЕ/г). Отбор проведен в аптеке МУП «Центральная районная аптека №29 г.Спасск-Дальний, ул.Советская,88. По данному факту направлены информации о выявлении в обращении продукции несоответствующей санитарно—эпидемиологическим требованиям для принятия мер по предотвращению производства и использования такой продукции в адрес производителя БАД к пище ООО Фирма «Биокор», Управления Роспотребнадзора по Пензенской области (по месту расположения предприятия-изготовителя).

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы маркировки, вынесенной на потребительскую упаковку БАД к пище «Селцинк плюс», производитель «ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.», Прага, Чешская Республика, свидетельство о государственной регистрации RU.77.99.32.003.E.001250.01.15 от 28.01.2015, установлено несоответствие требованиям ст.4, ч.4.1 п.1 п.п.5, ч.4.7, п.1 п.п.3 ст.5 технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 022/2011) «Пищевая продукция в части ее маркировки» в части указания срока годности. По данному факту направлена информация в адрес ЗАО «ПРО.МЕД.ЦС» (г.Москва).

В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлены нарушения требований нормативных правовых актов Таможенного союза, законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей на 12 объектах, все аптечные учреждения (21% от числа проверенных аптечных учреждений). В том числе:

- нарушения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ( ТР ТС 021/2011) в части несоблюдения условий хранения и реализации БАД к пище (аптечные пункты ООО «ФЛОРЕС», г.Спасск-Дальний, филиал №10 МУП «ЦРА №29», с.Летно-Хвалынское, Спасский район);

- нарушения СанПиН 2.3.2.1290-03 «Гигиенические требования к организации производства и оборота биологически активных добавок к пище (БАД)» в части несоблюдения требований к содержанию помещений, условиям хранения и реализации БАД к пище, проведению входного контроля за поступающими на реализацию БАД к пище (аптеки ООО «Медицинский центр «Астра», г.Арсеньев, ООО «Левиол», г.Находка, ООО «ПИНГА», ООО «Ассорти», ООО «Серс» г.Владивосток, ООО «Верналис», г.Уссурийск, аптечный пункт филиала №3 МУП «ЦРА № 29», г.Спасск-Дальний, ООО «Центр здоровья», с. Черниговка);

- несоблюдение Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в части отсутствия знака о запрете курения (аптеки ООО «Ассорти»,г.Владивосток);

- несоблюдение Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», «Правил продажи отдельных видов товаров…», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 №55 в части отсутствия необходимой информации на ценниках реализуемой продукции (ООО «Аптека «10», Черниговский район, пгт. Сибирцево, ООО «Орион ДВ», г.Владивосток).

По результатам контрольно-надзорных мероприятий составлено 25 протоколов об административном правонарушении, наложено штрафов на общую сумму 105 тыс. 500 рублей.

Контроль качества и безопасности биологически активных добавок к пище остается приоритетным направлением деятельности Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в 2017 году.