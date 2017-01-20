Во Владивостоке начался аварийно-восстановительный ремонт дорог холодным асфальтом

Ремонтные работы проведены на многих улицах

Владивосток, пятница, 20 января , РИА Vladnews.

Бригады дорожных служб проводят аварийно-восстановительный ремонт дорог города холодным асфальтом. Эта технология используется во Владивостоке уже несколько лет и позволяет ремонтировать дорожное полотно в зимнее время года, при отрицательных температурах наружного воздуха, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Работы по ремонту дорог с применением холодного асфальта дорогостоящие, поэтому аварийно-восстановительный ремонт ведётся на самых проблемных участках на улицах с наибольшей интенсивностью движения.

Как пояснили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, холодный асфальт изготавливается при помощи использования различных добавок в битум. При производстве ремонтных работ достаточно удалить грязь и избыточную влагу с ремонтируемой поверхности, после чего уложить асфальт и уплотнить. Движение автотранспорта возобновляется сразу после окончания работ.

Ремонтные работы уже проведены по проспекту 100-летия Владивостока, ул. Батарейной, Октябрьской, Коммунаров, Океанскому проспекту, на перекрёстке улиц Черемуховой и Харьковской, Набережной и другим. В ближайшее время восстановительные работы будут проведены по Народному проспекту, ул. Русской, Окатовой и многим другим.

Стоит отметить, что ремонт дорог холодным асфальтом – временная мера. С наступлением положительных температур наружного воздуха во Владивостоке начнётся ремонт основных магистралей, внутриквартальных проездов и пешеходных зон.