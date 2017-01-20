Игры сильно меняют мозг геймеров, - ученые

Преодолеть компьютерную зависимость сложнее, чем бросить курить

Владивосток, пятница, 20 января , РИА Vladnews.

Сегодня ты играешь в видеоигры, а уже завтра в твоем головном мозге происходят изменения. Да не простые, а структурные - говорят авторитетные западные ученые, исследовавшие вопрос детально. Мозг геймеров, как удалось выяснить специалистам, подвергается серьезнейшим физиологическим изменениям, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

"Если бы вы сами увидели тыльную часть передней коры головного мозга геймера, то сразу бы поняли, что мы имеем в виду. Изменения, которые там обычно присутствуют, заметны даже для неспециалиста. Кстати, височно-теменной узел типичного фаната компьютерных игр тоже довольно интересен - структурные изменения, которые отмечаются в его веществе, ничуть не менее выражены", - заявляют ученые.

По их словам, зависимость от видеоигр - проблема, провоцируемая не только психоэмоциональными факторами, но и вполне физиологическими.

Таким образом, преодолеть такую зависимость гораздо сложнее, чем, например, бросить курить, говорят эксперты.

Мозг геймера "заточен" ровно под одну задачу - игру. Остальное он в принципе не воспринимает, считая, что это нечто заслуживающее внимания, так что проблема игровой зависимости является гораздо более комплексной, чем принято считать.