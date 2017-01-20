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​Более 1,5 миллиарда рублей будет направлено на благоустройство Владивостока

При планировании комплекса мероприятий по благоустройству городской среды учитываются мнения жителей.
Фото: Анна Оплетаева, РИА VladNews Фото: Анна Оплетаева, РИА VladNews
Владивосток, пятница, 20 января , РИА Vladnews.

На благоустройство приморской столицы в бюджете Владивостокского городского округа в 2017 году запланировано более полутора миллиардов рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Думы Владивостока. 

В рамках муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети и благоустройство территории города» средства будут направлены на благоустройство городской среды - текущее содержание дорожной инфраструктуры, ремонт дорог, подпорных стен, лестничных маршей, системы ливневой канализации; на реконструкцию узла улично-дорожной сети по улицам: Днепровской-Вострецова-Печорской, проспекту 100-летия Владивостока; на установку дорожных знаков и технических средств организации дорожного движения, нанесение дорожной разметки, содержание светофорных объектов, восстановление барьерных, леерных и парапетных ограждений, текущее содержание зеленых насаждений, обслуживание муниципальных объектов наружного освещения, эксплуатацию фонтанов.

Несмотря на сокращение муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети и благоустройство территории города» в условиях бюджетных ограничений на 34,9%, на выполнение всех обязательств по содержанию и ремонту дорог в 2017 году средства предусмотрены. Сокращен объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, таких как строительство новых дорог и развязок. В целом в 2017 году бюджет Владивостокского городского округа сохранит социальную направленность. Кроме того, работы в сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства будут выполняться по наказам избирателей. На 2017 год в перечень вошли 68 наказов, на выполнение которых предусмотрено 74,6 млн рублей.

Как прокомментировала председатель Думы города Владивостока Елена Новицкая, при планировании комплекса мероприятий по благоустройству городской среды учитываются мнения жителей.

«Свои предложения горожане могут внести на публичных слушаниях, посредством наказов избирателей; письменных и устных обращений. В результате совместной работы органов местного самоуправления и общественности город становится комфортней для жизни и привлекательней для туристов. Большое внимание депутаты Думы уделяют улучшению качества городской среды, созданию общественных пространств. Ведь благоустройство территории - это целый комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, освещению, устройству покрытий, размещению малых архитектурных форм, объектов монументального искусства… Если мы хотим создать комфортную городскую среду, развивать инфраструктуру, то необходимо продолжать тесное и продуктивное взаимодействие между властью и общественностью. Мнение горожан в этом вопросе должно быть превыше всего», - подчеркнула Елена Новицкая.

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