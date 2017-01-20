Приморцам рассказали правду о генно-модифицированной сое

Растение приобретает все большую популярность в Южной Африке

Владивосток, пятница, 20 января , РИА Vladnews.

Россельхознадзор Приморья посчитал необходимым разъяснить ситуацию по регистрации генно-инженерно-модифицированных кормов (ГМ-корма), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В настоящее время в странах Южной Америки массово культивируются гибридные линии ГМ-сои (стеки), представляющие собой ГМО с двумя и более новыми признаками или комбинированными признаками. Например, ГМ-соя MON87701xMON89788 — линия, полученная при скрещивании двух линий ГМ-сои MON87701 и MON89788. Эти растения имеют уникальное сочетание двух генетически сконструированных черт: они устойчивы к насекомым вредителям, так как вырабатывают инсектицидный токсин Bt, и устойчивы к гербициду глифосату, широко известному под торговым названием Roundup. Следует отметить, что несмотря на то, что эта гибридная линия разрешена для использования в пищу и в корм во многих странах мира, оценка риска ее использования проводилась только на уровне документального контроля, а также исходя из того, что отдельные линии, послужившие ее предшественниками, разрешены для использования. Так, исследования по кормлению животных, при выдаче разрешения на использование ГМО, в США не требуются. Эксперты в Евросоюзе отмечают не обязательным требование предоставления результатов долговременного кормления (данное требование при регистрации выдвигается лишь с начала 2014 года, которое, однако не применяется для стеков).

В 2016 году Роспотребнадзором в соевых бобах, предназначенных для пищевых целей (свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.32.011.Е.004190.09.16 от 22.09.2016), по упрощенной схеме (согласно МУ 2.3.2.3388-16) была зарегистрирована стековая линия ГМ — сои МОN87701хМОN89788. При этом испытания на биобезопасность этой стековой линии с использованием лабораторных животных не проводились.

Следует отметить, что с 2000 года Роспотребнадзором были утверждены три варианта методических указаний по оценке биобезопасности ГМО (МУК 2.3.2.970-00, МУ 2.3.2.2306-07, МУ 2.3.2.3388-16) с тенденцией сокращения и упрощения оценки биобезопасности ГМО.

В этой связи необходимо отметить следующее. В январе 2016г. некоммерческие организации из стран ЕС подали иск против разрешения для использования в пищу и в корм трансгенной сои МОN87701хМОN89788, выпускаемой американской компанией Monsanto, из-за недостаточной оценки риска, проведенной EFSA (Европейский орган по безопасности пищевых продуктов), в связи с тем, что ГМ — соя МОN87701хМОN89788 зарегистрирована по упрощенной схеме, исходя из того, что линии МОN87701 и МОN89788, уже зарегистрированы, поэтому никакие опыты по кормлению животных для оценки биобезопасности не проводились.

Ученые обращают внимание на то, что комбинированные эффекты подобных линий (стеков) могут усилить токсичность растения.

Исследования последних лет доказали высокую канцерогенность глифосата для человека и животных, в результате чего в 2015 году глифосат был отнесен Международным агенством по изучению рака (IARC) к категории 2А: «Вещества, весьма вероятно канцерогенные для человека».

Имеются достаточные сведения о канцерогенности в отношении животных (по механизму генотоксического воздействия и окислительного стресса). Была показана связь воздействия глифосата с повышением частоты возникновения некоторых онкологических заболеваний у людей.

Аналогичные исследования на эмбрионах кур и лягушек показали значительную деформацию эмбрионов.

В настоящее время ни один из стеков, существующих и разрешенных в мире, не зарегистрирован в Российской Федерации для использования в корм животным.