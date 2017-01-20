Малыши с необычными именами родились в Приморье

Родители проявляют креативность

Владивосток, пятница, 20 января , РИА Vladnews.

Самыми популярными именами для новорожденных в Приморье по итогам 2016 года стали Артем и София, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края. Однако родители продолжают проявлять креативность и придумывать малышам необычные имена.

Специалисты краевого департамента записи актов гражданского состояния назвали самые популярные и самые редкие имена, которыми называли маленьких приморцев в 2016 году.

Как оказалось, уже шестой год подряд самым популярным именем у приморских родителей становится имя Артем. В 2016 году это имя присвоено 763 малышам. На втором месте Максим – так назвали 509 новорожденных, на третьем и Александр – это имя получил 461 малыш. Девочки чаще всего получали имена: София – его носят 568 новорожденных, Виктория – 441 и Анастасия – 428 малышек. Всего за прошедший год было зарегистрировано 23809 актов гражданского состояния о рождении. Лидером по количеству зарегистрированных новорожденных стал Владивосток – здесь выдано 8 744 актов о рождении.

В 2016 году необычными именами для малышей стали Барс, Фадей, Герасим, Корней, Северьян, Богуслав. А также – Паулина, Агафья, Филомена, Услада, Славяна, Параскева», – добавили в департаменте.