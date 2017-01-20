Госномер экс-мэра Владивостока продается в Приморье

Купить может каждый!

Владивосток, пятница, 20 января , РИА Vladnews.

Экстра-крутой госномер для автомобиля продается во Владивостоке: свой долгий путь по машинам он начинал с номерной рамки автомобиля самого Юрия Копылова, когда тот еще был мэром приморской столицы. Соответствующее объявление появилось на этой неделе в группе Инстаграм, где можно приобрести самые красивые номера города, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, Юрий Копылов был главой Владивостока с 20 июня 2000 года до 18 июля 2004 года. Так что госномер Т 001 ТТ, практически, винтажный. И стоимость функционального и столь декоративного элемента соответствующая - 750 тысяч рублей.

Стоит отметить, что за свою "жизнь" данный номер сменил более 10 автомобилей (на фото).

Напомним, в свое время губернатор Евгений Наздратенко узаконил серию О…ОО. После избрания главой края Сергея Дарькина эти номера уступили первенство по крутизне серии С…СС. Мэр Владивостока Юрий Копылов в стороне не остался и изобрел номера Т…ТТ. А депутаты Законодательного собрания, видя такое дело, прикрепили к своим машинам номера М…ММ. Позднее свою моду на Н ... НН изобрел и пятый мэр Владивостока Владимир Николаев.