Россельхознадзор Приморья рассказал, во что обойдется порча сельхозземли

Россельхознадзор Приморского края рассказал, что происходит при нарушении требований Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Такие нарушения в регионе выявляются постоянно: на землях, предназначенных для ведения сельского хозяйства то разрабатываются картеры, то устраиваются свалки.
Работа по выявлению фактов нарушений земельного законодательства проводится ведомством ежеквартально. Осуществляется надзор за соблюдением требований о запрете самовольного снятия, перемещения и уничтожения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления.
В случае выявления таких нарушений, виновное лицо привлекается к административной ответственности по статье 8.6 КоАП РФ. Максимальное наказание по данной статье - штраф: для граждан до 5 000 рублей, для юридических лиц до 80 000 рублей.
При этом в соответствии со статьей 76 Земельного кодекса РФ виновные обязаны возместить в полном объеме вред, причиненный в результате совершения ими земельных правонарушений.