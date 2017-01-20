Россельхознадзор Приморья рассказал, во что обойдется порча сельхозземли

На территории региона регулярно вместо грядок появляются свалки

Владивосток, пятница, 20 января , РИА Vladnews.

Россельхознадзор Приморского края рассказал, что происходит при нарушении требований Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Такие нарушения в регионе выявляются постоянно: на землях, предназначенных для ведения сельского хозяйства то разрабатываются картеры, то устраиваются свалки.

Работа по выявлению фактов нарушений земельного законодательства проводится ведомством ежеквартально. Осуществляется надзор за соблюдением требований о запрете самовольного снятия, перемещения и уничтожения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления.

В случае выявления таких нарушений, виновное лицо привлекается к административной ответственности по статье 8.6 КоАП РФ. Максимальное наказание по данной статье - штраф: для граждан до 5 000 рублей, для юридических лиц до 80 000 рублей.

При этом в соответствии со статьей 76 Земельного кодекса РФ виновные обязаны возместить в полном объеме вред, причиненный в результате совершения ими земельных правонарушений.