Ученые выяснили, когда на Земле появилась любовь

Исследования продолжаются

Владивосток, пятница, 20 января , РИА Vladnews.

Ученые в ходе исследования выяснили, когда на планете появилась любовь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Дни24.

Оказывается, что данное событие связано с теми временами, когда приматы защищались самок с детёнышами от других самцов.

Специалисты изучили поведение дельфинов и приматов, так как ум этих животных схож с человеческим. Результат показал, что зарождения любви берет свое начало с давних времен, когда самцы стремились защитить самок с детенышами от причиняемого вреда, который могли нанести самцы того же рода. Со временем это инстинктивное поведение изменилось и человек начал испытывать чувство любви, поскольку мужчина также старается оберегать свою любимую женщины от вреда других.

Эксперты уверены, что это чувство прошло некую фазу трансформации. Когда человек влюблен и когда у него есть дети, то работает одна и та же область мозга, побуждающая защищать близкого человека.

Однако специалисты намерены продолжить свои исследования.