Футбольные ворота упали на ребенка во Владивостоке

Следователь разыскивает мужчину, который оказал мальчику первую медицинскую помощь

Владивосток, пятница, 20 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается расследование уголовного дела по факту получения травмы 10-летним мальчиком, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

19 июля 2016 года в период времени с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут, мальчик, отдыхающий в детском профильном лагере «English camp», находился на футбольном поле, расположенном на острове Русский, во время игры в футбол на него упали футбольные ворота. Ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Установлено, что когда на ребенка упали ворота, к нему подбежал какой-то мужчина, игравший в теннис рядом с футбольным полем, поднял ворота и оказал ему первую помощь.

Для установления обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела, следователь разыскивает мужчину, который 19 июля 2016 года в период времени с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут, находился на территории кампуса ДВФУ о. Русский в г. Владивостоке и помог мальчику. Если кому-либо известны данные личности мужчины, просьба обратиться в следственный отдел по Фрунзенскому району города Владивосток Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю, по адресу: г. Владивосток, ул. Суханова, д. 1а, тел. 8(914)677 82 83, (423) 243-38-56.