Эксперты: положение рубля неустойчивое

Курс валют на 20 января

Владивосток, пятница, 20 января , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 59.35 рубля, а евро-63.18 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Помимо нефтяного рынка на положение рубля влияет и политическая обстановка в мире. Так, в ЕС начинаются потрясения в связи с налаживанием отношений с Великобританией, покинувшей ряды Союза в конце прошлого года. Ситуация с ценой на евро будет зависеть от уровня соглашений, достигнутых между ЕС и новым партнером. Что же касается доллара, то на положение американца будут влиять первые шаги Дональда Трампа на посту президента Штатов и налаживание им международных связей. На сегодняшний день, по мнению экспертов, положение рубля неустойчивое.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Роял Кредит Банке и в Банке ФИНАМ за 59.89 рубля, а продать валюту выгодно в Саммит Банке за 59.20 рубля.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Оперкассе на Фокина,18 за 63.90 рубля, а продать валюту выгодно в Дальневосточном банке за 63.10 рубля за один евро.