ФК «Луч-Энергия» объявил конкурс красоты во Владивостоке

Победительница поедет в Москву

Владивосток, пятница, 20 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке стартовал прием заявок на конкурс «Мисс «Луч-Энергия», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба.

Принять участие могут все желающие девушки в возрасте от 18 до 35 лет с фанатским стажем от 1 года. Для этого необходимо прислать заполненную анкету с фотографией с 20 января по 10 февраля по адресу fcluch@mail.ru с пометкой "Мисс "Луч-Энергия" ( Котову О.П.).

В результате голосования, которое состоится с 12 по 22 февраля будут отобраны 5 финалисток, которые и пройдут в следующий этап, где девушкам нужно будет показать свою креативность.

Имя победительницы будет озвучено 26 марта во время домашнего матча с «Зенит-2».

Победительница получит от клуба памятный приз, а также возможность представлять клуб на конкурсе «Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ» 22-23 мая в Москве.