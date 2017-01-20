Внук, угрожая ножом, ограбил свою бабушку

Парень угрожал пенсионерке ножом

Владивосток, пятница, 20 января , РИА Vladnews.

В полицию с заявлением о разбойном нападении обратилась 68-летняя жительница Биробиджана, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по ЕАО.

Прибывшим на место происшествия полицейским пенсионерка рассказала, что к ней домой пришёл её 23-летний внук и, угрожая ножом, похитил 3500 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый родственник был задержан и доставлен в городской отдел полиции. Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело.