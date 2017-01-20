Владивостокцев в китайском кафе кормили подозрительной буйволятиной

Проводится проверка

Владивосток, пятница, 20 января , РИА Vladnews.

Одно из китайских кафе в районе Первой речки Владивостока (на улице Хабаровской) не прошло проверку Россельхознадзора, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Инспекторы Россельхознадзора и полицейские зафиксировали факт хранения, переработки и реализации мяса с неподтвержденным качеством и безопасностью.

Выяснилось, что в заведении готовят из индийского мяса буйвола, на которое нет ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение продукции, сроки годности и самое главное, ее безопасность, установленную в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизой.

Даже небольшое количество мяса - а в кафе его было 20 килограммов - предприятия общепита обязаны хранить и перерабатывать в соответствии с требованиями законодательства о качестве и безопасности, предъявляемыми к пищевой продукции.

Ведется административное разбирательство. Представителю руководства заведения вынесено предписание об устранении нарушений действующего законодательства.