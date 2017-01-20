Житель Приморья задержан за серию краж

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, пятница, 20 января , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение о краже частей трансформатора из здания аппаратного цеха в поселке Рыбачий Надеждинского района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что злоумышленник проник в цех путем свободного доступа.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали ранее не судимого 40-летнего безработного жителя поселка Тавричанка.

Установлено, что мужчина совершил 9 краж в период с сентября по декабрь 2016 года. Сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы до пяти лет.