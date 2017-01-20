Мужчина изнасиловал 9-летнюю девочку

Преступнику назначено 13 лет колонии строгого режима

Владивосток, пятница, 20 января , РИА Vladnews.

В Тынде вынесли приговор молодому человеку, изнасиловавшему 9-летнюю девочку. Суд назначил педофилу 13 лет колонии строгого режима, сообщает РИА VladNews со ссылкой на городскую прокуратуру.

22-летний тындинец после совместного распития спиртных напитков в гостях у знакомых, воспользовавшись тем, что родители ребенка находились в состоянии алкогольного опьянения и спали, в ванной комнате совершил изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки.

Молодого человека признали виновным сразу по двум статьям Уголовного кодекса (п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) — в изнасиловании и иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенном в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.