Выплату в 5 000 рублей получили 70% пенсионеров

Планируют завершить доставку единовременной выплаты до 28 января 2017 года

Владивосток, пятница, 20 января , РИА Vladnews.

В пресс-службе Минтруда РФ сообщили о том, что выплату в 5 тыс рублей получили 70% российских пенсионеров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

«По оперативным данным Пенсионного фонда России, 70% пенсионеров уже получили единовременную выплату в 5 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба ведомства, ссылаясь на слова министра труда и соцзащиты РФ Максима Топилина.

Напомним, в 2016 году в России пенсии не проиндексировали по уровню инфляции предыдущего года. Индексация в 4%, проведенная в феврале минувшего года, была ниже уровня инфляции 2015 года. Правительство решило заменить повторную индексацию единовременной выплатой в 5 тыс рублей.

5 тыс рублей начали выплачивать российским пенсионерам на минувшей неделе. В Минтруде ранее сообщили, что единовременную выплату получат около 44 млн получателей страховых пенсий по линии Пенсионного фонд. Также единовременную выплату в 5 тыс рублей получат около 2 млн военных пенсионеров и приравненных к ним, получающих пенсии по линии силовых ведомств. Но единовременная выплата будет выдаваться лишь тем российским пенсионерам, которые до 31 декабря 2016 года хотя бы раз получили пенсию.

В Пенсионном фонде планируют завершить доставку единовременной выплаты до 28 января 2017 года. Те же пенсионеры, которые не успеют получить ее с 13 по 28 января, получат ее уже с пенсией за февраль.

Ранее в правительстве сообщили, что 1 февраля в России будет проиндексирована пенсия. В февраля индексация пройдет на уровне 5,4%. Но уже весной будет повторная индексация на 0,4%.