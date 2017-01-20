Двое приморцев задержание преступника, который ограбил пенсионерку 13:37, 21 января Двое приморцев задержание преступника, который ограбил пенсионерку
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Ледяной Владивосток

Фоторепортаж РИА VladNews
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 20 января , РИА Vladnews.

 Владивосток прекрасен в любое время года и в любую погоду.  По "Тропе здоровья" приморской столицы прогулялся фотокорреспондент РИА VladNews. 

Автор фоторепортажа: Семен Апасов, РИА VladNews

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