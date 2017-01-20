Владивосток прекрасен в любое время года и в любую погоду. По "Тропе здоровья" приморской столицы прогулялся фотокорреспондент РИА VladNews.
Ледяной Владивосток
Фоторепортаж РИА VladNewsВладивосток, пятница, 20 января , РИА Vladnews.
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