Повышение зарплаты медикам в 2017 году в России: последние новости

1 февраля будет произведена индексация заработных плат бюджетникам

Владивосток, пятница, 20 января , РИА Vladnews.

Качество работы медиков напрямую отражается на здоровье российского населения. Естественно, в условиях недостатка медицинской техники и дефицита бюджета на расходуемые лекарственные средства врачам трудно осуществлять свою профессиональную деятельность качественно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Не меньшего внимания заслуживает и вознаграждение медиков за их труд. Еще в августе 2016 года в СМИ появлялась информация о том, что ожидается повышение зарплаты медикам, причем в 1,5 раза. А в указе Президента РФ Владимира Путина от 2012 года, говорилось, что зарплата медработников должна стать вдвое больше среднего уровня по региону к 2018 году. Однако время идет и прогнозы о росте зарплат медицинских работников меняются. Какие же последние новости о повышении заработной платы российским врачам в 2017 году?



Вознаграждение медицинских работников в России



Несмотря на то, что чиновники отмечают, что среднемесячное вознаграждение работников медицинской сферы выросло и в 2016 году составило почти 50 тыс рублей, сами медики за последние годы не почувствовали улучшения своего финансового положения. Опрос, проведенный фондом «Здоровье», показал, что среднемесячная зарплата медицинских работников не превышает и 20 тыс рублей.



Следует уточнить, что в опросе приняли участие более 5000 медиков из 84 регионов России. Такие заявления бюджетников из медицинской сферы о своем вознаграждении идут вразрез со словами чиновников.



Кроме того, следует обратить внимание на тот факт, что одновременно с повышением зарплат врачам происходит и сокращение их штата. Так, только в 2014 году в рамках реформы системы здравоохранения было сокращено около 90 тыс медработников.



Отметим, что премьер-минитстр РФ Дмитрий Медведев в конце прошлого года заявил, что 1 февраля будет произведена индексация заработных плат бюджетникам. В качестве коэффициента, на который будет увеличен размер выплат, выступит величина региональной инфляции. Однако время приносит новые известия об изменении вознаграждения врачей и других бюджетников.



Комитет по бюджету и налогам в лице заместителя министра финансов Татьяны Нестеренко и председателя Комитета Андрея Макарова рекомендовал депутатам Государственной Думы РФ внести поправку в проект бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2017 год. Согласно предложенной поправке, вместо ранее обещанного роста заработных плат в 106% вознаграждение медработников вырастет в текущем году только на 54%. То есть по факту планируемое повышение зарплат медикам будет сокращено почти в два раза.



Таким образом, урезав планируемое ранее повышение зарплат врачей почти вдвое, государственному бюджету удастся сэкономить более 75 млрд рублей. Эти средства планируется отправить в резерв Фонда обязательного медицинского страхования. Возможно, в 2017 году правительство вернется к вопросу о возвращении к предыдущим темпам повышения зарплат, однако пока экономическое состояние России остается неблагоприятным.



Примечательно, что рост инфляции в 2017 году, по мнению оптимистично настроенных экспертов, превысит отметку в 5%, то есть даже при повышении зарплаты врачей на 54% их покупательная способность все равно снизится.