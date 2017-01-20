Повышение зарплаты медикам в 2017 году в России: последние новости

Двое приморцев задержание преступника, который ограбил пенсионерку 13:37, 21 января Двое приморцев задержание преступника, который ограбил пенсионерку
Новая неделя во Владивостоке начнется с похолодания 13:07, 21 января Новая неделя во Владивостоке начнется с похолодания
В Приморье сбили пешехода 12:43, 21 января В Приморье сбили пешехода
Новостная лента
Январь, 21 суббота
14:00
Дневник девушки: Почему просто не есть не поможет? Эксклюзив
14:00
Рейтинг губернатора Приморья Миклушевского упал до критического уровня
13:37
Двое приморцев задержание преступника, который ограбил пенсионерку
13:07
Новая неделя во Владивостоке начнется с похолодания
12:43
В Приморье сбили пешехода
12:39
Хоккейный турнир без вратарей состоится во Владивостоке 28 января
12:11
Пострадавшего тигренка в Приморье прооперируют на следующей неделе
12:06
Дневник девушки: Как избавиться от переедания Эксклюзив
11:28
«Луч» отправляется в Турцию
11:02
«Пьяная» поездка обернулась уголовным делом в Приморье
10:39
Во Владивостоке задержали шутника, сообщившего о готовящемся взрыве
10:04
Гороскоп на 21 января
09:34
Крещенские морозы пришли в Приморье
09:02
Во Владивостоке сегодня облачно, без осадков
08:03
Афиша культурных событий Приморья с 21 по 27 января
07:34
Сегодня во Владивостоке пройдет чемпионат города по мотокроссу на льду
06:02
Женщине по ошибке удалили здоровую почку
05:18
По факту исчезновения хабаровчанки возбуждено уголовное дело Фото
04:08
Инспектор Россельхознадзора отказался от 100-тысячной взятки
03:33
На Камчатке введен высокий код авиаопасности из-за извержения вулкана‍
02:03
Таксист подозревается в краже денег у пассажирки
01:17
Подросток "придумал" собственное похищение, чтобы оправдать школьные прогулы
00:01
В Приморье и на Камчатке идет подготовка кораблей ТОФ к выходу в море
Январь, 20 пятница
23:21
Внук, угрожая ножом, ограбил свою бабушку
22:02
Мужчина изнасиловал 9-летнюю девочку
21:33
В России могут запретить автомобили с правым рулем
20:06
Романтический ужин закончился преступлением
20:00
Стали известные первые шаги, которые сделает Трамп, когда станет президентом США
19:31
Приморцам рассказали правду о генно-модифицированной сое
19:15
Администрацией Владивостока с начала 2017 года выявлено свыше 280 незаконно вырубленных деревьев и кустарников Фото
18:36
Британских велосипедистов обвинили в загрязнении воздуха
18:09
Самые актуальные события на VladNews за 20 января
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4069 (8) от 20 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Не жалейте пьяных за рулем
Истинной вере холод не страшен
Отопительный сезон в Приморье ограничат санкциями?
На билеты накинули по рублю
Бюджет – в помощь
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Политика и экономика

Повышение зарплаты медикам в 2017 году в России: последние новости

1 февраля будет произведена индексация заработных плат бюджетникам
Фото: vopros-putinu.net Фото: vopros-putinu.net
Владивосток, пятница, 20 января , РИА Vladnews.

Качество работы медиков напрямую отражается на здоровье российского населения. Естественно, в условиях недостатка медицинской техники и дефицита бюджета на расходуемые лекарственные средства врачам трудно осуществлять свою профессиональную деятельность качественно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Не меньшего внимания заслуживает и вознаграждение медиков за их труд. Еще в августе 2016 года в СМИ появлялась информация о том, что ожидается повышение зарплаты медикам, причем в 1,5 раза. А в указе Президента РФ Владимира Путина от 2012 года, говорилось, что зарплата медработников должна стать вдвое больше среднего уровня по региону к 2018 году. Однако время идет и прогнозы о росте зарплат медицинских работников меняются. Какие же последние новости о повышении заработной платы российским врачам в 2017 году?

Вознаграждение медицинских работников в России

Несмотря на то, что чиновники отмечают, что среднемесячное вознаграждение работников медицинской сферы выросло и в 2016 году составило почти 50 тыс рублей, сами медики за последние годы не почувствовали улучшения своего финансового положения. Опрос, проведенный фондом «Здоровье», показал, что среднемесячная зарплата медицинских работников не превышает и 20 тыс рублей.

Следует уточнить, что в опросе приняли участие более 5000 медиков из 84 регионов России. Такие заявления бюджетников из медицинской сферы о своем вознаграждении идут вразрез со словами чиновников.

Кроме того, следует обратить внимание на тот факт, что одновременно с повышением зарплат врачам происходит и сокращение их штата. Так, только в 2014 году в рамках реформы системы здравоохранения было сокращено около 90 тыс медработников.

Отметим, что премьер-минитстр РФ Дмитрий Медведев в конце прошлого года заявил, что 1 февраля будет произведена индексация заработных плат бюджетникам. В качестве коэффициента, на который будет увеличен размер выплат, выступит величина региональной инфляции. Однако время приносит новые известия об изменении вознаграждения врачей и других бюджетников.

Комитет по бюджету и налогам в лице заместителя министра финансов Татьяны Нестеренко и председателя Комитета Андрея Макарова рекомендовал депутатам Государственной Думы РФ внести поправку в проект бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2017 год. Согласно предложенной поправке, вместо ранее обещанного роста заработных плат в 106% вознаграждение медработников вырастет в текущем году только на 54%. То есть по факту планируемое повышение зарплат медикам будет сокращено почти в два раза.

Таким образом, урезав планируемое ранее повышение зарплат врачей почти вдвое, государственному бюджету удастся сэкономить более 75 млрд рублей. Эти средства планируется отправить в резерв Фонда обязательного медицинского страхования. Возможно, в 2017 году правительство вернется к вопросу о возвращении к предыдущим темпам повышения зарплат, однако пока экономическое состояние России остается неблагоприятным.

Примечательно, что рост инфляции в 2017 году, по мнению оптимистично настроенных экспертов, превысит отметку в 5%, то есть даже при повышении зарплаты врачей на 54% их покупательная способность все равно снизится. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
​Приморские коммунисты выйдут на митинг в день смерти Ленина
16:31, 20 января 2017 ​Приморские коммунисты выйдут на митинг в день смерти Ленина

Во Владивостоке мероприятие пройдет на привокзальной площади

Эксперты: положение рубля неустойчивое
14:21, 20 января 2017 Эксперты: положение рубля неустойчивое

Курс валют на 20 января

Депутаты поддержали назначение
14:02, 20 января 2017 Депутаты поддержали назначение "человека губернатора" на должность главного счетовода Приморья

Раньше Игорь Ватулин отвечал за "Хаятты"

Человек, курировавший «Хаятты», станет главным счетоводом Приморья
10:45, 20 января 2017 Человек, курировавший «Хаятты», станет главным счетоводом Приморья

Игорь Ватулин - один из соратников губернатора Миклушевского

Эксперты рассказали, сколько будет стоить бензин в 2017 году
04:01, 20 января 2017 Эксперты рассказали, сколько будет стоить бензин в 2017 году

За последние несколько лет рост розничных цен не превышал уровень инфляции

Банки займутся оформлением паспортов и миграционных документов
01:18, 20 января 2017 Банки займутся оформлением паспортов и миграционных документов

К оформлению документов нужно подключить как можно больше кредитных учреждений

Повышение зарплаты бюджетникам в 2017 году в России: последние новости
20:26, 19 января 2017 Повышение зарплаты бюджетникам в 2017 году в России: последние новости

У людей не возникает сомнений в том, что такие показатели будут достигнуты