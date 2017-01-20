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Спорт

Подростки Владивостока постигают «игру с русским характером»: готовятся к турниру по лапте

Районный турнир состоится 30 января
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, пятница, 20 января , РИА Vladnews.

Подростки Советского района Владивостока продолжают готовиться к турниру по лапте, который пройдет 30 января. Вчера, 19 января, специалисты Молодежного ресурсного центра администрации города провели мастер-класс для учеников школы №58, а в начале недели занятия состоялись для учащихся школ №№ 61 и 7, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

«Участниками районных соревнований по лапте могут стать ученики 7-8 классов. В команде – десять человек: семь мальчиков и три девочки, из них на поле находятся восемь игроков. Каждый из них должен отлично знать правила игры, чтобы принести своей команде призовые очки и вывести ее на городской чемпионат по лапте», – рассказал главный специалист по социальной работе с молодежью МКУ «Молодежный ресурсный центр» Павел Докучаев.

Как отмечают специалисты МРЦ, юные владивостокцы с удовольствием учатся правилам лапты - этой старинной игры "с русским характером", традиции которой имеют многовековую историю.

«Мне в этой игре нравится то, что можно поиграть с друзьями, придумать свою тактику и хорошо побегать. Понял, что лучше быть в команде «атакующих» – в таком случае можно принести своей команде больше очков», – поделился ученик 8 класса «Б» Максим Долгополов.

Перед тем, как юноши и девушки брали в руки биту и мячи, Павел Докучаев делил команду на две части. Так, игроки узнали, что в лапте на поле играют «Атакующие» и «Защитники», и у каждой своя цель.

«Играя в лапту, нужно быстро соображать и уметь логически думать. Пока вроде бы все поняла, ничего сложного. Думаю, что к победе нас приведет дружба и слаженная совместная работа», – отметила ученица 8 класса «А» Фатима Кадырова.

Напомним, районный турнир по лапте среди несовершеннолетних Советского района состоится 30 января в спортивном зале школы №7. До этого времени юные участники должны самостоятельно подготовиться к соревнованиям. Та команда, которая победит 30 января, станет претендентом на звание городского чемпиона по лапте сезона 2016-2017 годов.

«Подготовка к проведению второго городского чемпионата по лапте среди подростков нашего города ведется активно. Уже были проведены соревнования в Ленинском, Первореченском и Первомайском районах, победители которых вышли в полуфинал. Это школы №№50, 66 и 56. До конца апреля планируется проведение еще пяти районных соревнований. Все желающие команды могут подать заявку по телефону: 222-22-94», – уточнил директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков.

Второй городской чемпионат МРЦ планирует провести весной 2017 года среди молодежи Владивостока на одном их современных пришкольных стадионов.

К слову, первый городской чемпионат по лапте, организованный МКУ «Молодежный ресурсный центр», состоялся в мае 2016 года. Его участниками стали 37 подростковых команд.

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