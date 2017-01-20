Ученые выяснили, почему женщины начинают рано стареть

Сидячее положение вредит не только осанке

Владивосток, пятница, 20 января , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили причины преждевременного старения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ToDay News Ufa.

Специалисты в ходе исследования установили, что продолжительное сидение при минимальных физических нагрузках увеличивает биологический возраст пенсионерок. По словам экспертов, у женщин, которые проводят по 10 часов в день в сидячем положении и не занимаются физической нагрузкой, биологический возраст на восемь лет больше, чем у их активных сверстниц.

Как отмечают эксперты, длина теломер оказалась больше у тех участниц исследования, которые хотя бы полчаса в день испытывали физические нагрузки.