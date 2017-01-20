В выходные во Владивостоке ожидается снег

Двое приморцев задержание преступника, который ограбил пенсионерку 13:37, 21 января Двое приморцев задержание преступника, который ограбил пенсионерку
Новая неделя во Владивостоке начнется с похолодания 13:07, 21 января Новая неделя во Владивостоке начнется с похолодания
В Приморье сбили пешехода 12:43, 21 января В Приморье сбили пешехода
Новостная лента
Январь, 21 суббота
14:00
Дневник девушки: Почему просто не есть не поможет? Эксклюзив
14:00
Рейтинг губернатора Приморья Миклушевского упал до критического уровня
13:37
Двое приморцев задержание преступника, который ограбил пенсионерку
13:07
Новая неделя во Владивостоке начнется с похолодания
12:43
В Приморье сбили пешехода
12:39
Хоккейный турнир без вратарей состоится во Владивостоке 28 января
12:11
Пострадавшего тигренка в Приморье прооперируют на следующей неделе
12:06
Дневник девушки: Как избавиться от переедания Эксклюзив
11:28
«Луч» отправляется в Турцию
11:02
«Пьяная» поездка обернулась уголовным делом в Приморье
10:39
Во Владивостоке задержали шутника, сообщившего о готовящемся взрыве
10:04
Гороскоп на 21 января
09:34
Крещенские морозы пришли в Приморье
09:02
Во Владивостоке сегодня облачно, без осадков
08:03
Афиша культурных событий Приморья с 21 по 27 января
07:34
Сегодня во Владивостоке пройдет чемпионат города по мотокроссу на льду
06:02
Женщине по ошибке удалили здоровую почку
05:18
По факту исчезновения хабаровчанки возбуждено уголовное дело Фото
04:08
Инспектор Россельхознадзора отказался от 100-тысячной взятки
03:33
На Камчатке введен высокий код авиаопасности из-за извержения вулкана‍
02:03
Таксист подозревается в краже денег у пассажирки
01:17
Подросток "придумал" собственное похищение, чтобы оправдать школьные прогулы
00:01
В Приморье и на Камчатке идет подготовка кораблей ТОФ к выходу в море
Январь, 20 пятница
23:21
Внук, угрожая ножом, ограбил свою бабушку
22:02
Мужчина изнасиловал 9-летнюю девочку
21:33
В России могут запретить автомобили с правым рулем
20:06
Романтический ужин закончился преступлением
20:00
Стали известные первые шаги, которые сделает Трамп, когда станет президентом США
19:31
Приморцам рассказали правду о генно-модифицированной сое
19:15
Администрацией Владивостока с начала 2017 года выявлено свыше 280 незаконно вырубленных деревьев и кустарников Фото
18:36
Британских велосипедистов обвинили в загрязнении воздуха
18:09
Самые актуальные события на VladNews за 20 января
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4069 (8) от 20 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Не жалейте пьяных за рулем
Истинной вере холод не страшен
Отопительный сезон в Приморье ограничат санкциями?
На билеты накинули по рублю
Бюджет – в помощь
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

В выходные во Владивостоке ожидается снег

Температура воздуха выхолодится до -16 °C
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 20 января , РИА Vladnews.

Предстоящие выходные в Приморье будут холодными и ветреными, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В субботу, 21 января, в Приморье осадков не ожидается. Воздух ночью выхолодится до −17…−25 °C, в центральных районах до −32 °C, на побережье −11…−16 °C. Днем температурный фон −9…−16 °C, на юго-востоке края −1…−7 °C. Ветер в континентальных районах умеренный, на побережье сильный.

Во Владивостоке осадков не ожидается. Однако столбики термометров опустятся до 16 °C. Днем будет морозно: −10…−12 °C, сильный ветер будет увеличивать ощущение холода.

В воскресенье, 22 января, в некоторых районах края ожидается небольшой и умеренный снег. Облачность уменьшит ночное выхолаживание, и температурный фон повысится на 2–5 градусов. При облачной погоде дневной прогрев также уменьшится, будет прохладно: −12…−18 °C, на побережье −6…−11 °C. На побережье сохранится сильный ветер.

Во Владивостоке ночью и утром возможен небольшой снег. Сильный северный ветер. Температурный фон на уровне субботы. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Жителям и гостям Владивостока напоминают о соблюдении мер безопасности при выходе на лед
13:05, 20 января 2017 Жителям и гостям Владивостока напоминают о соблюдении мер безопасности при выходе на лед

Ледовое покрытие в настоящее время является небезопасным

Жители Владивостока заметили лису, разгуливающую в районе Баляева
12:46, 20 января 2017 Жители Владивостока заметили лису, разгуливающую в районе Баляева

Животное было шокировано чрезмерным вниманием людей

УК 71-го микрорайона наказали за неочищенные от снега придомовые территории
11:41, 20 января 2017 УК 71-го микрорайона наказали за неочищенные от снега придомовые территории

В ходе заседания комиссия рассмотрела 29 протоколов

Похолодание во Владивостоке продолжается
11:28, 20 января 2017 Похолодание во Владивостоке продолжается

Осадков не ожидается

За прошедшие сутки в Приморье произошло 12 пожаров
11:07, 20 января 2017 За прошедшие сутки в Приморье произошло 12 пожаров

В настоящее время обстоятельства всех возгораний устанавливаются

С понедельника во Владивостоке повышается стоимость проезда в общественном транспорте
10:25, 20 января 2017 С понедельника во Владивостоке повышается стоимость проезда в общественном транспорте

Цена билета повысилась на 1 рубль

Роскомнадзор Приморья: Операторы все охотнее предоставляют личные данные клиентов
09:39, 20 января 2017 Роскомнадзор Приморья: Операторы все охотнее предоставляют личные данные клиентов

Ведомство констатирует рост числа добросовестных и юридически грамотных фирм