В выходные во Владивостоке ожидается снег

Температура воздуха выхолодится до -16 °C

Владивосток, пятница, 20 января , РИА Vladnews.

Предстоящие выходные в Приморье будут холодными и ветреными, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В субботу, 21 января, в Приморье осадков не ожидается. Воздух ночью выхолодится до −17…−25 °C, в центральных районах до −32 °C, на побережье −11…−16 °C. Днем температурный фон −9…−16 °C, на юго-востоке края −1…−7 °C. Ветер в континентальных районах умеренный, на побережье сильный.

Во Владивостоке осадков не ожидается. Однако столбики термометров опустятся до 16 °C. Днем будет морозно: −10…−12 °C, сильный ветер будет увеличивать ощущение холода.

В воскресенье, 22 января, в некоторых районах края ожидается небольшой и умеренный снег. Облачность уменьшит ночное выхолаживание, и температурный фон повысится на 2–5 градусов. При облачной погоде дневной прогрев также уменьшится, будет прохладно: −12…−18 °C, на побережье −6…−11 °C. На побережье сохранится сильный ветер.

Во Владивостоке ночью и утром возможен небольшой снег. Сильный северный ветер. Температурный фон на уровне субботы.