На Русском острове в скором времени появится новый поселок

Городок для преподавателей

Владивосток, пятница, 20 января , РИА Vladnews.

Новый поселок в бухте Новик появится уже в следующем году. В нем будут жить преподаватели ВУЗов, сотрудники Академии наук и многодетные семьи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.