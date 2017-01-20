Двое приморцев задержание преступника, который ограбил пенсионерку 13:37, 21 января Двое приморцев задержание преступника, который ограбил пенсионерку
Новая неделя во Владивостоке начнется с похолодания 13:07, 21 января Новая неделя во Владивостоке начнется с похолодания
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Новая неделя во Владивостоке начнется с похолодания
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В Приморье сбили пешехода
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Хоккейный турнир без вратарей состоится во Владивостоке 28 января
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«Пьяная» поездка обернулась уголовным делом в Приморье
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На Камчатке введен высокий код авиаопасности из-за извержения вулкана‍
02:03
Таксист подозревается в краже денег у пассажирки
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Подросток "придумал" собственное похищение, чтобы оправдать школьные прогулы
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В Приморье и на Камчатке идет подготовка кораблей ТОФ к выходу в море
Январь, 20 пятница
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Внук, угрожая ножом, ограбил свою бабушку
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Романтический ужин закончился преступлением
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Стали известные первые шаги, которые сделает Трамп, когда станет президентом США
19:31
Приморцам рассказали правду о генно-модифицированной сое
19:15
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4069 (8) от 20 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
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Истинной вере холод не страшен
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На Русском острове в скором времени появится новый поселок

Городок для преподавателей
Владивосток, пятница, 20 января , РИА Vladnews.

Новый поселок в бухте Новик появится уже в следующем году. В нем будут жить преподаватели ВУЗов, сотрудники Академии наук и многодетные семьи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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