Новый поселок в бухте Новик появится уже в следующем году. В нем будут жить преподаватели ВУЗов, сотрудники Академии наук и многодетные семьи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
На Русском острове в скором времени появится новый поселок
Городок для преподавателейВладивосток, пятница, 20 января , РИА Vladnews.
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