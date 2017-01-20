Жителям и гостям Владивостока напоминают о соблюдении мер безопасности при выходе на лед

Ледовое покрытие в настоящее время является небезопасным

Владивосток, пятница, 20 января , РИА Vladnews.

Администрация Владивостока и управление по делам ГО и ЧС напоминают любителям подледной рыбалки, а также всем жителям и гостям города о строгом соблюдении мер безопасности при выходе на лед морских и речных акваторий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Из-за нестабильных температур воздуха и ветреной погоды ледовое покрытие в настоящее время является небезопасным. Поэтому выходить на замерзшие водоемы нужно с особой осторожностью. Не рекомендуется подходить к полынье и кромке льда, а также прогуливаться по ледовому покрытию в одиночестве.

Всем владельцам автотранспортных средств также напоминают о том, что выезд автомашин на лед категорически запрещен. Пренебрежение этими правилами уже стоило жизни нескольким водителям и пассажирам, чьи автомашины провалились под лед.

Кроме этого, родителям и педагогам необходимо обращать особое внимание на то, где находятся дети и чем они занимаются. Нужно постоянно напоминать ребятам, что развлечения на льду водоемов представляют реальную угрозу их жизни и здоровью.

Администрация Владивостока еще раз напоминает жителям и гостям города: будьте осторожны на льду, берегите себя и своих близких!

Номер телефона «Единой дежурной диспетчерской службы города Владивостока» (ЕДДС): 222-23-33.