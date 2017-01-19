С понедельника во Владивостоке повышается стоимость проезда в общественном транспорте

Цена билета повысилась на 1 рубль

Владивосток, понедельник, 23 января , РИА Vladnews.

С понедельника, 23 января, во Владивостоке на один рубль повышается стоимость проезда на всех видах наземного общественного транспорта. Данное решение было принято департаментом по тарифам Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Стоимость проезда в городских пассажирских автобусах составит 21 рубль, в трамвае и троллейбусе – 14 рублей, на фуникулере – 12 рублей. Данный тариф будет действовать в Приморье до конца 2017 года.

Отметим, что тариф на проезд повышается ежегодно. В 2017 году стоимость билета повысилась на 1 рубль.