Тенденция входит в "моду" и набирает обороты

Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

На днях глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас обнародовал планы по возведению 135-километрового забора на границе с Калининградской областью для борьбы с контрабандой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Griffon. Спустя сутки инициативу литовских властей прокомментировал врио губернатора самого западного российского региона Антон Алиханов. По словам главы Калининградской области, Вильнюс может закупить все необходимые стройматериалы в российском регионе.

«Если они считают, что возведение стены будет способствовать тому, чтобы остановить контрабанду - пожалуйста, флаг в руки. Мы, со своей стороны, готовы поставлять им стройматериалы. Пусть строят, если хотят», - подчеркнул чиновник.

Источники - РИА «Новости», Lenta.ru, Kp.ua, Interfax. Насыщенными цветами обозначаются существующие стены, бледными - те, строительство которых ещё не началось, стены в процессе возведения показаны с помощью промежуточного оттенка. Учитывались лишь те стены, информация о которых есть в открытых источниках

В последние годы строительство стен на границах между странами ведётся в разных частях света особенно активно. Если в древности стены защищали государственную границу от набегов варваров или кочевников, то в современном мире декларируются другие цели.

В Евросоюзе заборы возводят для пресечения нелегальной миграции. Первой страной ЕС, которая создала приграничную стену, стала Греция, в 2012 году отгородившаяся десятикилометровым забором высотой 4 метра от Турции. Столкнувшиеся с этим препятствием нелегальные мигранты поменяли маршрут: они стали добираться до страны на лодках - транзитом через острова греческого архипелага в Эгейском море.

Опыт Греции переняли другие страны ЕС. Венгрия начала строить заграждения на границах с Сербией и Хорватией, Австрия объявила о возведении забора на границе со Словенией, а Словения решила отгородиться стеной от Хорватии. Кроме того, в ноябре 2015 года началось строительство забора на границе Македонии и Греции (его возводят македонцы).





Граница между турецкой и греческой частями Кипра в городе Никосия © AP/TASS

Исключением является стена между «греческой» и «турецкой» частями Кипра, которая была создана не столько для борьбы с миграцией, сколько для предотвращения возможных боевых действий между греческой и турецкой диаспорами острова.

Страны Восточной Европы возводят стены с целью защиты от потенциальной угрозы российского вторжения (Украина), для пресечения контрабанды (Латвия на границе с Россией, Литва на границах с Белоруссией и Россией) или «предотвращения нарушений границы» (Эстония на границе с Россией).

На Ближнем Востоке заграждения возводят для предотвращения возможных военных конфликтов с соседями. В 2002 году Израиль отгородился от Палестины стеной для защиты от терактов, которые, в основном, совершали палестинцы-радикалы. 15 января Турция завершила строительство бетонной стены на границе с Сирией и Ираком, а Саудовская Аравия строит забор на границе с Йеменом, в котором ведутся боевые действия.

В Восточной Азии стену на границе с Малайзией (с целью ведения более эффективной борьбы с терроризмом) строит Таиланд. Десять лет назад Китай отгородился стеной от КНДР. Её возведение началось после того, как в Северной Корее провели ядерные испытания. Южная Корея построила аналогичное сооружение ещё в 50-е годы прошлого века для защиты от ожидавшегося нападения северокорейской армии.

Индия отгородилась стенами сразу от двух стран: от Пакистана (в штате Кашмир) и от Бангладеш (так называемый индо-бангладешский барьер).

Индия, регион Кашмир © AP/TASS

В Северной Африке стены возводили как для противостояния потоку мигрантов (Сеута, Мелилья), так и для защиты государственных границ от повстанцев (стена, защищающая Западную Сахару и юг Марокко от бойцов фронта ПОЛИСАРИО, которые борются за независимость Западной Сахары).

В Южной Африке стена имеется на границе Ботсваны и Зимбабве и построена с целью защиты крупного рогатого скота Ботсваны от бушующего у соседей ящура.

Избранный президент США Дональд Трамп намерен окончательно решить проблему нелегальной иммиграции из Мексики путём возведения капитальной стены на границе. Закон о строительстве такого сооружения подписал ещё в 2006 году бывший президент Джордж Буш. В настоящее время различными заграждениями оборудована примерно треть границы между странами - 1 078 километров. Стена, которую намерен возвести Трамп, может стать самым дорогим сооружением подобного рода, на её строительство планируют пустить 8 млрд долларов. Сообщается, что длина «стены Трампа» составит примерно 1 600 км (в придачу к 1 078). При этом решение о начале строительства гигантского забора пока не принято. Кроме того, протяженность границы США с Мексикой составляет 3 169 км, а это означает, что примерно 500 км границы не будут огорожены стеной, даже если Трампу удастся реализовать свой план.

Граница Южной Кореи и КНДР © AP/TASS

Самая длинная стена находится на границе США и Мексики, её протяженность составляет 1 078 километров. В ближайшем будущем рекорд может быть побит: новая стена должна появиться на границе между Саудовской Аравией и Йеменом, её длина составит почти 2 тысячи километров. Часть заграждения уже построена, саудовские власти намерены с её помощью остановить поток нелегальных иммигрантов из Йемена, где ведутся боевые действия между хуситами и правительственными войсками.

Самая короткая стена защищает испанский анклав - город Сеута в Северной Африке - от потока нелегальных иммигрантов с территории Марокко. Её длина составляет 8,4 км. Высота изначально составляла 6 метров, но в середине прошлого десятилетия Евросоюз выделил дополнительные средства на увеличение высоты стены до 8 метров, поскольку политики сочли, что со своими функциями заграждение не справляется.

Самая высокая стена это всё та же стена вокруг Сеуты, а также 25-километровый участок железобетонного забора около Иерусалима в Израиле. Их высота составляет 8 метров.

Самая старая из стен разделяет Северную и Южную Корею. Созданное Южной Кореей фортификационное сооружение было введено в строй в 1953 году и до сих пор функционирует.