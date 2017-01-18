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ФСБ - операторам сотовой связи: Пора готовиться к исполнению пакета Яровой

Напоминания были разосланы перед Новым годом
Фото: savanews.ru Фото: savanews.ru
Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

ФСБ около месяц назад отправила операторам сотовой связи напоминание заложить в годовой бюджет деньги на исполнение «закона Яровой». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников двух крупных операторов связи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Griffon.

Как рассказал изданию один из сотрудников, техническое задание по исполнению закона до сих пор не готово, поэтому «непонятно, что бюджетировать». Кроме того, бюджет на следующий год формируется осенью, поэтому вряд ли какой-либо оператор уже заложил расходы на исполнение закона в бюджет.

При этом собеседник газеты, знакомый с ситуацией, ранее рассуждал, что правительство обяжет операторов хранить данные на уже установленном у них оборудовании СОРМ (система оперативно-розыскных мероприятий). Такая аппаратура хранит трафик передачи данных до 12 часов, в то время как по закону данные и голос должны храниться полгода.

Напомним, пакет антитеррористических поправок в законодательство, известный как «закон Яровой», предусматривает хранение разговоров и переписки пользователей до 6 месяцев. Информация о самом факте обмена данными должна храниться до трёх лет. Поправки вступят в силу в середине 2018 года.

Возможные затраты на реализацию «закона Яровой» вызвали критику со стороны операторов сотовой связи.

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