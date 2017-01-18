Организаторы митингов против Сулеева не будут отзывать свое обращение в Думу Владивостока

Они просят прекратить полномочия депутата

Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

Организаторы митингов против строительства супермаркета на месте придомовой территории по адресу Бестужева, 40 во Владивостоке продолжат "бороться за сквер, и те места, где Сулеев собирается вырубить деревья под свои магазины". Об этом сообщил корреспонденту РИА VladNews Сергей Мильвит, председатель фонда развития развития Владивостока "Горожанин и гражданин".

Граждане не собираются отзывать свое обращение в Думу Владивостока с просьбой лишить Дмитрия Сулеева статуса депутата и должности председателя комитета по экономической политике и муниципальной собственности, которое они подписали на последнем митинге.

"Хотим, чтобы наше обращение все-таки депутаты рассмотрели. Есть еще Сквер Игнатьева, собирается ли его он тоже оставить в покое? Если нет, то продолжаем бороться", - прокомментировал Сергей Мильвит.

Напомним, Президиум регионального политического совета «Единой России», членом которой является депутат Думы города Владивостока, на своем заседании 17 января принял решение выписать Дмитрию Сулееву последнее предупреждение перед лишением его членства в партии.