Самые актуальные события на VladNews за 18 января

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Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

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Приморцы рассказали, почему купаются в проруби в Крещенские праздники

Корреспондент РИА VladNews провел опрос

Еще одного тигра заметили в Приморье

Хищники не боятся выходить к людям

В центре Владивостока едва не подрались водитель автобуса и видеооператор канала "Россия"

СКР проводит проверку

Во Владивостоке по непонятным причинам произошел всплеск числа ДТП

Никаких предпосылок для увеличения количества аварий во вторник не было

Очередная рыбалка закончилась потерей автомобиля в Приморье

Водитель успел спастись

Во Владивостоке посадили следователя-взяточника

Мужчина вымогал деньги по делам, связанным с наркотиками

Во Владивостоке автоледи получила травму позвоночника в ДТП

Ее автомобиль "пнул" сзади внедорожник

Пожилая пара попала в серьезное ДТП во Владивостоке

84-летний мужчина и 83-летняя женщина госпитализированы