Самые актуальные события на VladNews за 18 января

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Приморцы рассказали, почему купаются в проруби в Крещенские праздники
Корреспондент РИА VladNews провел опрос
Еще одного тигра заметили в Приморье
Хищники не боятся выходить к людям
В центре Владивостока едва не подрались водитель автобуса и видеооператор канала "Россия"
СКР проводит проверку
Во Владивостоке по непонятным причинам произошел всплеск числа ДТП
Никаких предпосылок для увеличения количества аварий во вторник не было
Очередная рыбалка закончилась потерей автомобиля в Приморье
Водитель успел спастись
Во Владивостоке посадили следователя-взяточника
Мужчина вымогал деньги по делам, связанным с наркотиками
Во Владивостоке автоледи получила травму позвоночника в ДТП
Ее автомобиль "пнул" сзади внедорожник
Пожилая пара попала в серьезное ДТП во Владивостоке
84-летний мужчина и 83-летняя женщина госпитализированы