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В центре Владивостока едва не подрались водитель автобуса и видеооператор канала "Россия"

СКР проводит проверку
Фото: Вести.Приморье Фото: Вести.Приморье
Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке начата доследственная проверка Следственного комитета по факту публикации в местном СМИ о нападении водителя маршрутного автобуса на видеооператора данного канала. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщила старший помощник (по взаимодействию со СМИ) руководителя СУ СК Приморья Аврора Римская. Изъята видеозапись, идет опрос свидетелей конфликта.

Инцидент произошел в центре приморской столицы, на Семеновской площади. Стороны конфликта - видеооператор телеканала "Россия" и водитель автобуса маршрута №40 (ООО "ВладРейс").

Полное видео было выложено на сайте телеканала вместе со смонтированным и выпущенным в эфир новостным сюжетом. Стоит отметить, что в сюжет не вошли некоторые любопытные моменты перепалки двух мужчин, которые полнее характеризуют их поведение. Для сравнения, приводим оба ролика.

Сюжет:

Полная версия видео, без обработки:

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