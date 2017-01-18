Антон Гусев и Виктория Романец планируют свадьбу

Возлюбленные недавно намекнули, что готовы стать родителями.

Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

Экс-участник «Дом-2» Антон Гусев решил снова жениться. Его новой возлюбленной стала бывшая участница телестройки Виктория Романец, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Напомним, что совсем недавно Антон официально развелся с 31-летней Евгенией Феофилактовой. Однако сейчас Гусев вновь намерен связать себя узами брака.

На днях Виктория в Instagram опубликовала видеоролик с кольцом, которое подозрительно напоминает помолвочное. Судя по всему, отношения влюбленных развиваются очень стремительно.

«Дороже всех подарков. Мой любимый», — подписала видеоролик девушка.

Поклонники этой замечательной пары тут же решили, что Гусев и Романец обручились и начали их поздравлять. Однако на поздравления фанатов ни Антон, ни Виктория пока никак не ответили.

Сообщается, что Антон сделал предложение руки и сердца своей девушке в минувшие выходные. Фанаты звездной пары надеется, что красавица ответила своему будущему супругу заветное «Да!».

Антон Гусев не раз говорил о том, что счастлив встретить такую девушку, как Виктория. «Меня часто спрашивают, жалеешь ли ты о каких-то переменах в жизни".

«Я жалею лишь об одном, что не встретил тебя раньше», - ранее написал он в своем микроблоге.

Добавим, возлюбленные недавно намекнули, что готовы стать родителями.