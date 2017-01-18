Владимир Путин обвинил администрацию Обамы в попытке дискредитировать Трампа

Он подчеркнул, что настоящие заказчики «компромата» на Трампа - «хуже, чем проститутки»

Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

Владимир Путин опроверг причастность российских спецслужб к сбору «компромата» на Дональда Трампа и заявил, что заказчики фальшивых документов про будущего президента США «хуже, чем проститутки», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Griffon. Об этом во вторник пишет «Интерфакс».

На пресс-конференции в Москве президент России обвинил действующую администрацию Барака Обамы в попытке подорвать легитимность избранного главы США. Путин подчеркнул, что настоящие заказчики «компромата» на Трампа, использующие фальшивки в политической борьбе, - «хуже, чем проститутки, у них нет никаких моральных устоев».

Мы наблюдаем продолжающуюся острую внутриполитическую борьбу, несмотря на то, что выборы президента завершены, и они завершились убедительной победой господина Трампа. Тем не менее, в ходе этой борьбы, на мой взгляд, ставится несколько задач, может, их больше, но некоторые из них очевидны. Первая - подорвать легитимность избранного президента США и связать вновь избранного президента по рукам и ногам при выполнении данных им в ходе избирательной кампании обещаний американскому народу, как внутри страны, так и на внешней арене. Владимир Путин, президент России

Путин также отметил непричастность российских спецслужб к сбору компрометирующей Трампа информации. По мнению главы государства, американский миллиардер в бытность организатором международных конкурсов красоты вряд ли бы стал встречаться с российскими девушками с «пониженной социальной ответственностью». «Они, безусловно, самые лучшие в мире, но сомневаюсь, что Трамп клюнул на это», - подметил Путин.

Президент России не стал подвергать сомнению нормализацию отношений между РФ и США.

Уверен, удастся в конечном итоге восстановить нормальные, отвечающие интересам как народов Европы, так и народов России, так и народов США, нормальные межгосударственные отношения, которые будут способствовать развитию мировой экономики, стабилизации в мире и обеспечению безопасности. Владимир Путин, президент России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что глава государства не планирует никаких контактов с уходящим с должности президента США Обамой.

Напомним, полномочия действующего главы Белого дома истекают 20 января. В тот же день состоится церемония инаугурации Трампа.