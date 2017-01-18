В центре Владивостока восстановили декоративное ограждение

Еженедельно выполняют работы по ремонту объектов благоустройства приморской столицы

Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

Ремонтные бригады муниципального учреждения «Содержание городских территорий» еженедельно выполняют работы по ремонту объектов благоустройства приморской столицы. Так, дорожные рабочие регулярно восстанавливают декоративное ограждение тротуаров в центральной части города – столбики и цепи, которые страдают в результате дорожно-транспортных происшествий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, на прошлой неделе ремонт металлического декоративного ограждения проведен по ул. Светланской, 22, Алеутской, 28, Океанскому проспекту, 16 и 40.

Кроме того, во Владивостоке ежедневно проводится работа по очистке остановочных павильонов от несанкционированных объявлений, установке новых и обслуживанию существующих дорожных знаков, оборудованию улично-дорожной сети города леерным и барьерным ограждением, обслуживанию светофорных объектов, ремонту скамеек и урн, очистке города от мусора, снега и наледи.