Неизменным лидером остается Южная Корея

Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

Россия потеряла 14 позиций в рейтинге стран с инновационной экономикой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Bloomberg.

Так, рейтинг РФ снизился с 12 до 26 места в списке пятидесяти инновационных экономик мира. Падение рейтинга России оказалось самым сильным среди исследуемых стран.

«Хорошие показатели в производстве и промышленности в 2016 году не помогли России из-за влияния санкций», - считают эксперты.

Они отмечают, что негативное влияние оказали и низкие цены на энергоносители.

Лидирует в этом рейтинге, как и раньше, Южная Корея. Второе место заняла Швеция, потеснив Германию на третью ступень. За ними следуют Швейцария, Финляндия, Сингапур, Япония, Дания, США и Израиль.

В Bloomberg рассказали, что при составлении этого рейтинга использовались семь критериев. Среди них: технологичного производства в ВВП, производительность в промышленности, число компаний сектора высоких технологий в стране, развитость сферы услуг, число профессиональных исследователей и патентов.

Эксперты брали не только данные Bloomberg, но и информацию, предоставляемую Всемирным Банком, МВФ, Международной организацией труда, ОЭСР, ЮНЕСКО и Всемирной организацией интеллектуальной собственности.

Украина в этом рейтинге занимает теперь 42 место, опустившись на 1 позицию. Китай, Новая Зеландия и Польша сейчас оказались впереди России. Казахстану удалось подняться с 50 строчки на 48. Теперь замыкает рейтинг Марокко. Аргентина же сохранила за собой 49 место.