Мировой судья судебного участка города Артем Приморского края привлек к административной ответственности главного редактора местного телеканала за несоблюдение требований ч. 3 ст. 13 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и приказа Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 17.08.2012 № 202 «Об утверждении порядка демонстрации знака информационной продукции в начале трансляции телепрограммы, телепередачи, а также при каждом возобновлении их трансляции (после прерывания рекламой и (или) иной информацией)». Так, редактор разрешил выход в эфир программ с нарушением установленного законом порядка распространения среди детей продукции СМИ, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию (демонстрация знака информационной продукции в начале трансляции программ в эфире телеканала менее 8 секунд). По статье 13.21 КоАП РФ должностное лицо было оштрафовано на 5 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора Приморья.
В Приморье редактора телеканала оштрафовали за нарушение прав детей
Должностное лицо было оштрафовано на 5 тысяч рублейВладивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.
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