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Спорт

У "Адмирала" наступает пора решающих игр

Смогут ли "моряки" пробиться в плей-офф?
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

У "Адмирала" наступает пора решающих игр. По их итогам станет ясно, смогут ли "моряки" пробиться в плей-офф, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, поединок с минским «Динамо» для «моряков» Владивостока оказался провальным. «Моряки» начали стремительно и агрессивно, однако пропустили в первой же контратаке – 0:1. Второй контрвыпад минчан привел ко второму голу и смене голкипера у приморцев – вместо Третьяка на лед вышел Серебряков. С третьим голом белорусы затягивать не стали, распечатав Серебрякова с третьего броска – 0:3.

Но и «моряки» в долгу не остались, уже через 19 секунд – 1:3. 

Первая смена второго периода, провал, атака три в один, бросок Степанова с ползоны выливается в 1:4. Шанс отыграться приморцы получили на экваторе периода в виде 42 секунд розыгрыша 5 на 3. И не упустили его, забив сразу после выхода четвертого полевого у противника – 2:4.

К сожалению, сократить до минимума разрыв не удалось, хотя моменты были. А за четыре минуты до перерыва Стась на добивании забил пятый гол – 2:5.

В начале третьего периода «моряки» вновь получили супершанс – 1.03 на розыгрыш двойного большинства. Забили в равных составах: Макаренко шикарно бросил с разворота на среднем пятаке – 3:5.

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