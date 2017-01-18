В Приморье грипп и ОРВИ привели к карантину в 163 образовательных учреждениях

​Большинство владивостокцев никогда не решится окунуться в прорубь 18:20, 18 января ​Большинство владивостокцев никогда не решится окунуться в прорубь (Эксклюзив)
Самые актуальные события на VladNews за 18 января 18:02, 18 января Самые актуальные события на VladNews за 18 января
Организаторы митингов против Сулеева не будут отзывать свое обращение в Думу Владивостока 17:34, 18 января Организаторы митингов против Сулеева не будут отзывать свое обращение в Думу Владивостока (Эксклюзив)
Новостная лента
Январь, 18 среда
22:28
Рейтинг губернатора Приморья Миклушевского упал до критического уровня
22:28
Организаторы митингов против Сулеева не будут отзывать свое обращение в Думу Владивостока Эксклюзив
22:14
Россия потеряла 14 позиций в рейтинге стран с инновационной экономикой
21:38
​Режиссёр фильма «Викинг»: Путин сам попросил посмотреть наш фильм
20:22
Пенсии МВД в 2017 году в России: повышение, последние новости
19:06
Шампанское оказывает положительное влияние на мозг человека, - ученые
18:20
​Большинство владивостокцев никогда не решится окунуться в прорубь Эксклюзив
18:02
Самые актуальные события на VladNews за 18 января
17:55
Зачем современные страны строят гигантские "заборы" между собой? Фото
17:46
ФСБ - операторам сотовой связи: Пора готовиться к исполнению пакета Яровой
17:37
В центре Владивостока восстановили декоративное ограждение Фото
17:27
В центре Владивостока едва не подрались водитель автобуса и видеооператор канала "Россия" Фото и Видео
17:07
Материнский капитал в 2017 году: изменения, свежие новости на 2 ребенка
16:52
Владимир Путин обвинил администрацию Обамы в попытке дискредитировать Трампа
16:42
Индексация пенсий в 2017 году последние новости
16:38
​Арбитражный суд Дальневосточного округа рассматривает дело Пушкарева Эксклюзив
16:36
Еще одного тигра заметили в Приморье Видео
16:31
В Приморье задержана контрабанда товаров "для мужчин" Фото
16:11
В Приморье редактора телеканала оштрафовали за нарушение прав детей
16:03
18 января 2017 Крещенский Сочельник: традиции, что нельзя делать
16:01
У "Адмирала" наступает пора решающих игр
15:47
В Приморье грипп и ОРВИ привели к карантину в 163 образовательных учреждениях
15:46
Отопительный сезон 2016-2017 гг. во Владивостоке проходит в штатном режиме
15:34
В Приморье за сутки изъято еще 10 литров "паленого" спирта
15:27
Кофе продлевает жизнь, - ученые
15:15
МЧС Приморья готовит священников и христиан к безопасному Крещению Фото
15:08
Жительница Приморья предстанет перед судом за кражу ювелирных украшений
15:02
Приморцы рассказали, почему купаются в проруби в Крещенские праздники Эксклюзив
14:56
В Приморье изъято более 270 литров суррогатного спирта
14:46
Ученые: Земные микроорганизмы способны выжить на Марсе
14:42
Главные достижения в акушерстве и гинекологии за минувшие полвека обсудят во Владивостоке
14:32
Полиция Владивостока ищет очевидцев ДТП, в котором пострадала школьница Эксклюзив
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4067 (6) от 18 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Отлученные от иордани
Автомобилистам пришла «Эра-Глонасс»
Школам предложат курсы дояров и трактористов
Акушеры-гинекологи надели сарафаны и сварили 13 каш
Бюст Сталина как ответ на бюст Николая Второго
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

В Приморье грипп и ОРВИ привели к карантину в 163 образовательных учреждениях

Эпидпорог превышен на 32,1%
Фото: usolie.info Фото: usolie.info
Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

С 09.01.17 г. по 15.01.17 г. в Приморском крае заболеваемость регистрируется выше уровня эпидемического порога среди совокупного населения на 32,1%, в т. ч. среди всех возрастных групп населения. Эпидемиологическое неблагополучие зарегистрировано на 27 административных территориях Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора края.

В Приморском крае по результатам лабораторных данных с начала эпидемиологического сезона 2016 г. – 2017 г. обследовано 859 человек, при проведении ПЦР диагностики РНК вируса гриппа А(H3N2) обнаружены в 91 случае (10,5%), РНК вируса гриппа В в 13 случаях (1,5%), РНК вируса гриппа A(H1N1)pdm09 обнаружен в 1 случае. Среди вирусов негриппозной эиологии циркулируют вирусы - парагриппа – 10 (1,1 %), аденовирусы - 16 (1,8 %), РС-вирусы – 31 (3,6 %), другие вирусы (бокавирусы, риновирусы, метапневмовирусы, коронавирусы) – 93 ( 10,8 %).

Во Владивостоке заболеваемость регистрируется также выше эпидемического порога среди совокупного населения на 9,6%, в т. ч. среди всех возрастных групп, кроме детей 0-2 лет.

В целях профилактики множественных очагов гриппа и ОРВИ ведется мониторинг посещаемости в образовательных учреждениях, активное выявление заболевших.

В дошкольных учреждениях особенно большое значение имеют ежедневные утренние осмотры детей. При малейших признаках заболевания (насморк, кашель, недомогание) дети не должны допускаться в коллектив.

Нарастающим итогом на территории Приморского края зарегистрировано частичное приостановление образовательного процесса в 132 МБДОУ (158 групп) и в 27 МБОУ (42 класса). Полностью приостановлена деятельность 4 дошкольных образовательных учреждений.

Воздушно-капельный путь распространения инфекции объясняет столь быстрое распространение вируса в пределах помещения, в общественном транспорте, в организованных коллективах. Наиболее «уязвимыми» контингентами, подверженными заболеванию являются дети дошкольного возраста, школьники, лица, страдающие хроническими соматическими заболеваниями, работники сферы обслуживания, транспорта, учебных заведений, коммунальной сферы. К группе риска осложнений после гриппа относятся дети до 5 лет, взрослые старше 60 лет, страдающие различными хроническими заболеваниями легких, сердца, нарушением обмена веществ (диабет) или их комбинация. Гриппозная инфекция предоставляет опасность для беременных женщин (обострение хронической патологии) и плода (спонтанный аборт, задержка в развитии, нарушении функции ЦНС и др.).

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю призывает население продолжать соблюдение мер личной и общественной профилактики в период эпидемиологического неблагополучия по заболеваемости гриппом и ОРВИ.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Отопительный сезон 2016-2017 гг. во Владивостоке проходит в штатном режиме
15:46, 18 января 2017 Отопительный сезон 2016-2017 гг. во Владивостоке проходит в штатном режиме

С начала нового 2017 года во Владивостоке произошло порядка 30 порывов на системах коммунального обеспечения

Приморцы рассказали, почему купаются в проруби в Крещенские праздники
15:02, 18 января 2017 Приморцы рассказали, почему купаются в проруби в Крещенские праздники

Корреспондент РИА VladNews провел опрос

Ученые: Земные микроорганизмы способны выжить на Марсе
14:46, 18 января 2017 Ученые: Земные микроорганизмы способны выжить на Марсе

Возможно, на красной планете есть собственная биосистема

Главные достижения в акушерстве и гинекологии за минувшие полвека обсудят во Владивостоке
14:42, 18 января 2017 Главные достижения в акушерстве и гинекологии за минувшие полвека обсудят во Владивостоке

Мероприятие пройдет 19 и 20 января

Сегодня тигренку Шерхану исполнилось 4 месяца
14:22, 18 января 2017 Сегодня тигренку Шерхану исполнилось 4 месяца

Хищник чувствует себя прекрасно

В Приморье началась
14:06, 18 января 2017 В Приморье началась "горячая линия" по теме санитарии в детсадах и школах

Она продлится до 17:00

Составлен рейтинг самых влиятельных паспортов года
14:02, 18 января 2017 Составлен рейтинг самых влиятельных паспортов года

Больше всего стран могут посетить немцы, меньше всего - граждане Афганистана