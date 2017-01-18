"Пушистик" и дезинфектант не дошли до своего потребителя

Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

Во вторник в Приморье на предмет подпольной торговли спиртом было проверено еще 28 магазинов; в результате рейдов было обнаружено более 10 литров суррогата, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора региона.

Так, в Уссурийске в продуктовом магазине на улице Дзержинского было обнаружено универсальное средство «Чистый-С» с содержанием спирта 93% - 17 пластиковых бутылок объемом 250 мл.

А в павильоне на улице Победы в селе Барано-Оренбургское в реализации было обнаружено дезинфицирующее средство с содержанием спирта 95% «Вита-Септ» - 62 флакона по 100 миллилитров.

Продукция арестована, к продавцам будут применены предусмотренные законодательством санкции.